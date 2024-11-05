Kötü kokuyor ihbarı, 2 kamyon çöp çıkarttı

Kaynak: DHA
Kötü kokuyor ihbarı, 2 kamyon çöp çıkarttı

Ordu'da 2 kişilik ailenin yaşadığı evden gelen kötü kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Altınordu İlçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde çevredeki vatandaşlar bir evden kötü kokular almaya başladı. Altınordu Belediyesi çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde yoğun ihbarlar aldı. Belediye, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçtiler.p3.jpgTemizlik İşleri Müdürlüğünün persone​​​​​​​l ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

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Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltıldı. Bu durumda çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını ifade etti.

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