Lif ve güçlü antioksidan içeriğiyle öne çıkan bu kadim gıda, “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL seviyelerini düşürmede önemli bir rol üstlendi.

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, mutfakların klasik lezzeti olan kırmızı lahananın, özellikle çorba formunda tüketildiğinde, kalp ve damar sağlığına benzersiz faydalar sunduğunu ortaya koydu.

Antosiyanin ve lif bakımından zengin olan bu mor sebzenin, yüksek kolesterol (hiperkolesterolemi) ile mücadelede doğal bir destek olarak öne çıktığı bildirildi.

BİLİMSEL VERİLER NET KONUŞTU: LDL KOLESTEROLDE KAYDA DEĞER AZALMA

Clinical Phytoscience dergisinde yayımlanan bir araştırma, kırmızı lahana tüketiminin kolesterol profili üzerindeki iyileştirici etkilerini kanıtladı.

Yüksek kolesterollü beslenme uygulanan hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, kırmızı lahana yapraklarının toplam kolesterol ve halk arasında “kötü kolesterol” olarak adlandırılan LDL kolesterol düzeylerinde anlamlı düşüşler sağladığı gözlemlendi.

Çalışmada, kırmızı lahananın içerdiği bileşenlerin lipit profilini düzelttiği ve vücudun doğal antioksidan enzimlerinin tükenmesini önlemede daha etkili olduğu ifade edildi.

Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) dergisinde yer alan bir başka araştırma da, kırmızı lahana mikro filizlerinin dahi kolesterol metabolizması üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve bu durumun kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki yaratabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, lahananın içerdiği yoğun lifin, bağırsaklarda kolesterol emilimini kısmen engelleyerek kardiyovasküler riskin azaltılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

UZMANLAR: MOR LAHANA, GÖZ ARDI EDİLEN BİR SÜPER GIDA

ABD'nin önde gelen Bütünsel Tıp uzmanlarından, Yale Üniversitesi’nden Dr. Andrew Weil gibi isimler, kırmızı lahana gibi turpgillerin beslenme düzenindeki önemine dikkat çekti.

Dr. Weil, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan bu gıdaların kronik hastalıklarla mücadelede güçlü bir rol oynadığını birçok kez dile getirdi.

Beslenme uzmanı Tracy Colin, kırmızı lahananın içerdiği antosiyaninlerin, özellikle mor renkten sorumlu pigmentlerin, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyelerini düşürmekle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Colin, lahananın, metabolik sağlığı destekleyen ve kalp damar hastalıkları riskini azaltan lif, fitokimyasallar ve antioksidanların benzersiz bir karışımını sunduğunu belirtti.

Sağlık danışmanı ve beslenme uzmanı Dr. Mark Hyman da bu tür lifli sebzelerin sindirim ve genel sağlık üzerindeki faydalarını sık sık vurguladı.

Uzmanlar, kırmızı lahananın; salatalara çiğ olarak eklenmesinin yanı sıra, özellikle çorba halinde hafifçe pişirilerek tüketilmesinin, içerdiği güçlü bileşenlerden tam olarak faydalanmak için ideal yollardan biri olduğunu ifade etti. Bu basit ve ekonomik gıdanın, kalp sağlığını koruma ve kolesterol seviyelerini doğal yollarla dengeleme potansiyeliyle günlük beslenme planlarında daha fazla yer alması gerektiği belirtildi.