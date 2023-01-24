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Kötü notlarla ilgili ailelere uzmanından uyarı

Uzman Psikolog Tuba Yıldırım Üstünel, ailelere ara tatilde çocuklarına karşı davranışları konusunda önerilerde bulundu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:54
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Kötü notlarla ilgili ailelere uyarı

Kötü notlarla ilgili ailelere uzmanından uyarı
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DHA’nın haberine göre; Uzman Psikolog Tuba Yıldırım Üstünel, “Karnesinde düşük notu olan çocuklar hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Bu durum, çocuklar üzerinde stres ve kaygıya sebebiyet verebilir. Çocuğun kötü notlarına odaklanmak ve bu tavırla yaklaşmak öz güvenini zedeleyebilir. İyi notlarına odaklanmalı, çocuğunuzla gurur duyduğunuzu ona ifade edebilmelisiniz” ifadelerini kullandı.

“Karne dönemlerinde çocuklar kendilerini ister istemez daha fazla baskı altında hissediyor. Özellikle de notları düşük gelen çocuklar, bir de aileleri tarafından baskıya maruz kaldıklarında kendilerini öz güvensiz ve yetersiz hissedebiliyor” diyerek Üstünel, şunları açıkladı:

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

“Çocuğun okuldaki başarısında ailenin rolü büyüktür. Çocuğun, anne ve babanın desteğini hissetmesi, ailenin gerektiğinde çocuğunu desteklemesi ve aile içi iletişimin sağlıklı kurulması, çocuğun okuldaki başarısını olumlu yönde etkiler. Çocuğu ile yeterince iletişim kuramayan ailelerde, maddi imkânların sağlanması ya da çocuğun standart üstü okullarda okutulması durumunda bile okuldaki başarısında olumlu bir gelişme kaydedememeleri muhtemeldir”

ÖZ GÜVENLERİ ZEDELENMEMELİ

Çocuklarda öz güven konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Üstünel, “Çocuğun kötü notlarına odaklanmak ve bu tavırla çocuğa yaklaşmak, çocuğun öz güvenini zedeleyebilir. İyi notlarına odaklanmalı, çocuğunuzla gurur duyduğunuzu ona ifade edebilmelisiniz. Çocuk için güzel bir gelecek isteniyorsa, komplekssiz ve öz güvenli bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Notların düşük gelmesinin bir son değil, düzeltilebilir bir durum olduğunu çocuğunuza anlatmalı ve düzeltebilmesi için ona destek olmalısınız” dedi.

YETENEĞİNİN FARKINA VARMASI İÇİN DESTEK OLUNMALI

‘Her çocuk aynı değildir, aynı şeye ilgi duymayabilir’ diye ebeveynleri uyaran Üstünel, “Çocuklar birbirinden farklıdır; her birinin kendine has kişilikleri ve yetenekleri vardır.  Aynı şeye ilgi duymayabilir, aynı alanda başarılı olamayabilirler. Çocukların bir dersinde yeterince başarılı olmaması, onların yetersiz olduğu anlamına gelmez. İlgi duymadığı bir alanda yeterince başarılı olamaması kabul edilebilir karşılanmalı ve başarılı olması için destek olunmalıdır. Bu nedenle çocuklarınızın yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olmalı ve yetenekli olduğu alana yönlendirmelisiniz. Başarılı olmadığı derslerinde de onları motive etmeli ve başarıya ulaşmasında çocuklarınızın yanında olmalısınız” diye konuştu.

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