Ünlü yıldız Kourtney Kardashaian hem cinsel hayatına dair açık konuşması hem de iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Kısa süre önce çocuklarının yanında kocasıyla samimi pozlar verdiği için eleştirilerin odağında olan Kourtney Kardashian yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

Sarı saçlarıyla dikkat çeken TV yıldızı son olarak minicik geceliğiyle poz verdi.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı, bir eşya almak için eğilirken neredeyse açık pembe geceliğiyle frikik verecekti.