Kovid-19 kabusu geri döndü aman dikkat. 4 Haftada tam 15 bin vaka arttı. Şimdi daha ölümcül

Okulların açılmasıyla ve yaz ayından bahar ayına doğru geçişte bulaşıcı hastalıklar tekrar artış gösterdi. Son dört haftada dünya genelinde Kovid-19 vakalarında büyük artış yaşandı. Geçen aya göre 15 bin 348 vaka artışı ile toplamda 251 bin 996 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Koronavirüs dışında influenza ve RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) gibi solunum yolu enfeksiyonları vakaları da arttı. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, Kovid-19’un tekrar yükselmesinin tehlikelerine vurgu yaparak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’ye hızla getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Aykaç, yüksek risk grubundaki kişilerin öncelikli olarak aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

SON DÖRT HAFTADA ARTTI

Doç. Dr. Aykaç, pandemiyle alakalı ölümlerin dünya genelinde söylenilenden daha fazla olduğunu belirterek,Covid-19 pandemisinin resmi olarak başladığı günden 2024 yılının ekim ayına kadar geçen dönemde 776 milyondan fazla doğrulanmış vaka olduğunu ve 7 milyondan fazla ölümün raporlandığını söyledi.

Bilimsel araştırmaların pandemiye bağlı ölümlerin gerçek sayısının resmi verilerin 3 katı olduğuna işaret ettiğini belirten Aykaç, “Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs 2023’te, Covid-19 pandemisi için küresel acil durumu sona erdirmiş olsa da pandemi hala sona ermemiştir. Örneğin son dört haftada dünya genelinde saptanan Covid-19 olgu sayısı, bir önceki aya göre 15 bin 348 artış göstererek 251 bin 996’a ulaşmıştır. Virüs, yeni mutasyonlarla varlığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

"COVİD-19 NEDENİYLE HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN HASTALAR TEDAVİ EDİLEMİYOR"

Güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’de de hızla kullanıma sunulması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, pandeminin ilk döneminde kullanılan ve ülkemizde halen bulunan aşıların, genetik yapısının değiştiğini, yeni varyantlara karşı etkili olmasının beklenmediğini söyledi.

Aykaç, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayati tehlike taşıyan hastaların etkili ilaçlar kullanılamaması nedeniyle tedavi edilemediğini söyledi.