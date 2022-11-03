Covid-19 salgını çocuklarda obeziteyi artırdı

Prof. Dr. Steven Heysfield, Kovid-19 salgınının obezite sıklığı üzerinde de etkisi olduğunu vurgulayarak, "Okuldan uzak kalınması ciddi sorunlara yol açtı, bunu salgın sürecinde anlamış olduk. Bu dönemde özellikle çocukluk çağı obezitesinde artış oldu." dedi.

ABD'de her yıl gerçekleştirilen "Uluslararası Obezite Konferansı"nın 40'ıncısı bu sene San Diego'da sürüyor. Uluslararası Obezite Konferansı Başkanı Prof. Steven Heysfield, konferansa ilişkin AA muhabirine bilgiler verdi. Heysfield, konferansta obeziteyle mücadele, obezitenin nedenleri, yeni tedavi seçenekleri ve korunma yöntemlerine ilişkin birçok konunun ele alınacağını belirtti. Heysfield, toplumsal farkındalık yaratılması için düzenlenen konferansın bu yılki temasının "çocukluk çağı obezitesi" olarak belirlendiğini açıkladı.

Obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Heysfield, bilimsel çalışmalarla elde edilen verilerin obezite sıklığının her yıl artış gösterdiğini doğruladığını kaydetti. Heysfield, "ABD'de maalesef obezite görülme sıklığı yetişkinlerde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. Çocukluk çağında oran biraz daha az olmakla birlikte hala çok yüksek." diye uyardı..

Prof. Heysfield, obezitenin kronik bir hastalık olarak tanımlandığını hatırlattı. Ve şunları açıkladı:

"Bu, bir hastalık olmanın ötesinde birçok ciddi sağlık sorunun gelişmesinde de önemli bir etkendir. Bu durum, obezite ile mücadelenin ne kadar stratejik bir önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Obezite ile mücadele, uzun soluklu bir süreç içermektedir. Bu durumda hem obezitesi bulunan birey hem sağlık profesyonelleri iş birliği içinde çalışmalıdır."



Obezitenin, sağlık sistemine yükünün de çok ağır olduğuna vurgu yapan Prof Heysfield, şunları söyledi:



"Tedavi çok uzun bir süreç ve bunun mali yükü de ağır. Bunun dışında kişinin duygusal ve fiziksel olarak çektiği yük de oldukça yıpratıcı. Bunun için tedavi seçenekleri, hizmete erişimin artırılması önem taşıyor. Bunlar kadar hatta daha önemli olan ise koruyucu ve önleyici metotların geliştirilmesi. Önleme her zaman çok önemli olmalıdır, çünkü obeziteyi tedavi etmek çok zor. Dolayısıyla, önlemek için çeşitli yollar bulunmalı. Öyle ki mücadele sürecinde gıda, ilaç, teknoloji endüstrileri birlikte çalışmalıdır. Sağlıktan eğitime ve çalışma hayatına kadar pek çok alanda ortak stratejiler geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.



Okuldan uzak kalınmasının ciddi sorunlara yol açtığını salgın sürecinde anlamış olduk. Bu dönemde özellikle çocukluk çağı obezitesinde artış oldu. Okul, çocukların düzenli yemek yemeleri ve fiziksel aktivitede bulunmaları için önemli bir ortam."