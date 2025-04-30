Köy çocuklarını mutlu eden ikram

Kaynak: İHA
Köy çocuklarını mutlu eden ikram

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜGVA Bulanık Şube Başkanlığının ortak çalışması sonucu köy okullarındaki çocukları pizzayla sevindirdiler.

TÜGVA Bulanık Şube Başkanlığı, köy çocuklarını sevindirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Samanyolu ile Üçtepe ilkokulunun öğrencileriyle Bulanık'ta bir araya gelen TÜGVA Şube Başkanı Fikret Aral, onlara pizza ve ayran ikram etti. İlk defa pizza yiyen çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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Bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ve çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Fikret Aral, "TÜGVA Şubesi ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte köy okullarındaki öğrencilere pizza etkinliği düzenledik. Bizim buradaki amacımız, kırsal kesimdeki köy çocuklarımızı ve pizzayla tanışmayan çocuklarımıza pizza ısmarlamaktı. Çocukların bu mutlu günlerine ortak olduk. Bugün itibariyle 30 çocuğa pizza ısmarladık. Bundan sonra bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

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Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise Fikret Aral'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar hem ilçeyi gezdiler hem de pizza yediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beril Polat isimli çocuk ise "Samanyolu İlkokulunda okuyorum. Bugün TÜGVA Şubesi bize pizza ısmarladı. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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