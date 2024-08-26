Köy evine gelen adam manzara karşısında şoke oldu! Böyle zalimlik görülmedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köy evine gelen adam manzara karşısında şoke oldu! Böyle zalimlik görülmedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su doldurulurken, yaklaşık 10 gün fark edilmeyen evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Köy evine gelen adam manzara karşısında şoke oldu

Sakarya'nın İmamlar Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu.

10 GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü. Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti.

ELEKTRİK BORUSUNA SOKTULAR

Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu ifade eden Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalışırken, kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşıldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"BİRİNİN BİZE KARŞI GAREZİ VARSA YÜZÜMÜZE KONUŞSUN"

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, “Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil” diye konuştu.

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