Köy evinin bahçesinde iki bebek cesedi ekipleri harekete geçirdi

Polis, bir ihbar üzerine Ljubešćica kasabasındaki bir evin bahçesinde ve yakınlardaki bir ormanda iki bebeğin cesedini buldu. İlk incelemelere göre, bebeklerin bir yaş civarında olduğu tespit edildi. Cesetlerin bulunmasıyla evde yaşayan ebeveynler gözaltına alındı. Aile, yaklaşık beş yıl önce bölgeye taşınmış, yerel halkla iletişim kurmamış ve izole bir yaşam sürdürmüştü.

Kasaba sakinleri olayın şokunu yaşarken, kimse kadının hamile olduğunu ya da çiftin başka çocukları olduğunu bilmediklerini ifade etti. Yerel halktan bir kişi, “Kadının hamile olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Çift çok içine kapanıktı ve kimseyle görüşmüyordu” dedi.

EBEVEYNLERİN DAVRANIŞLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Gözaltına alınan çiftin, dini bir topluluğa mensup oldukları ve oldukça izole bir yaşam sürdükleri belirtildi. Baba, Split doğumlu 42 yaşında bir Hırvat vatandaşı, anne ise Zagreb doğumlu bir kadındı. Çiftin, yaşadıkları yerde resmi bir ikametgah kaydı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, çiftin üçüncü bir çocuğunun da olduğu ve bu çocuğun sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığı ifade edildi. Ancak çocukların hiçbirinin doğum kayıtlarının olmadığı, sağlık sistemine dahil edilmediği ve temel haklardan mahrum bırakıldığı belirlendi.

PSİKOLOJİK DURUM VE İNANÇ SİSTEMLERİ

Ebeveynlerin polis sorgusu sırasında sessiz kaldıkları ve sürekli dua ettikleri öğrenildi. Bazı kaynaklar, çiftin mensup olduğu dini toplulukta radikal inançların etkili olduğunu öne sürdü. Çiftin bu nedenle toplumsal normlardan uzaklaştığı ve çocuklarına gerekli bakım ve korumayı sağlamadığı iddia edildi.

SOSYAL HİZMETLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Hırvatistan Sosyal Hizmetler Dairesi, hayatta kalan çocuğu koruma altına aldı. Uzmanlar, çocuğun muhtemelen bir bakımevine yerleştirileceğini veya uygun bir koruyucu aile bulunması durumunda ev ortamında büyüyeceğini belirtti. Psikolog Valerija Kanđera, “Çocuklar bu tür durumlarda genellikle bir bakımevine gönderiliyor çünkü yeterli sayıda koruyucu aile bulunamıyor” dedi.

Bununla birlikte, ebeveynler hakkında açılan soruşturma kapsamında, tekrar suç işleme riski ve tanıklar üzerinde baskı oluşturma olasılığı nedeniyle tutukluluklarının devam edeceği ifade edildi. Baba ve annenin suçlamaları reddettiği, ancak olayın detaylarıyla ilgili sorulara yanıt vermedikleri öğrenildi.

TOPLUMUN TEPKİSİ

Ljubešćica halkı, olayın şokunu yaşarken, böyle bir trajedinin kendi bölgelerinde yaşanmış olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladı. Kasaba muhtarı Nenad Horvatić, “Bu, tamamen izole bir olay ve toplumumuzun genel yapısını yansıtmıyor. Ancak bu tür olaylar, aile içi şiddet ve ihmalle mücadelede sistemin yetersizliğini gözler önüne seriyor” dedi.

SİSTEM SORUNU

Hırvatistan’da bu tür olaylar, sosyal hizmetlerin ve denetim mekanizmalarının ne kadar etkili olduğu sorularını da beraberinde getirdi. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, ailelerin daha sıkı denetim altında tutulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, çocukların kayıt altına alınmasını ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasını zorunlu kılan yasaların daha sıkı uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bu trajik olay, toplumun derin yaralarını gözler önüne sererken, yetkililerin daha etkili önlemler alıp almayacağı ise merak konusu. Soruşturma halen devam ediyor.