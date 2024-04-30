Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de

Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de
Kaynak: İHA
Sivas’ta kayalıkların altında hazine arayan defineciler köylüleri canından bezdirdi.
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Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de 1

Sivas’ta merkez ilçeye bağlı Yaramış köyünde bulunan kaya görenlerin ilgisini çekiyor.

Köyün çıkışında yer alan kaya kimileri tarafından eski bir kale, kimilerine göre de bir göktaşı olarak biliniyor.

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Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de 2

Köylülerin ‘topak taş’ adını verdiği kayalık, son zamanlarda ise definecilerin hedefinde yer alıyor.

Huzurunu kaybeden köyün sakinlerinden Muammer Biçici, “Kazı yapıyorlar ama kesinlikle burada bir define yok. Burada bir önlem alınmalı” dedi.

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Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de 3

“MÜDAHALE EDEMİYORUZ ÇÜNKÜ SİLAHLARI OLUYOR”

Biçici, bazen definecilerle denk geldiklerini ancak müdahale edemediklerini dile getirdi:

“Bu kayalığa eskiden meteor diyenler oldu. Kale diyenler oldu. Defineciler gelip sürekli bu kayanın dibinde kazı yapıyor. Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Biz köylüler olarak böyle çirkin şeyler görmek ve karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bazen burada define arayanlarla denk geliyoruz. En fazla korna yapabiliyoruz. Müdahale edemiyoruz çünkü silahları oluyor. Jandarma ekiplerimiz gelip kontrol ediyor sürekli. Bir problem yaşamıyoruz ama bunun için bir önlem alınmalı.

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Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de 4

“ARKEOLOGLAR BİR ÇALIŞMA YAPSA BELKİ BİR ŞEYLER ÇIKAR”

Buraya meteor diyenler oldu ama bence meteor falan değil. Eskiden yerleşim yerleri farklı olduğundan dolayı belki bir kale olabilir. Burada konuyla alakalı arkeologlar bir çalışma yapsa belki bir şeyler çıkar. Buraya köy içerisinde ‘topak taş’ deniyor. Taşların bir araya gelmesiyle birleşmiş ve bu hale geldiği rivayetleri de var. Çok ilginç bir görüntüsü var.”

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