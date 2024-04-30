Köy halkı canından bezdi: Meteor diyen de var kale diyen de

“MÜDAHALE EDEMİYORUZ ÇÜNKÜ SİLAHLARI OLUYOR”

Biçici, bazen definecilerle denk geldiklerini ancak müdahale edemediklerini dile getirdi:

“Bu kayalığa eskiden meteor diyenler oldu. Kale diyenler oldu. Defineciler gelip sürekli bu kayanın dibinde kazı yapıyor. Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Biz köylüler olarak böyle çirkin şeyler görmek ve karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bazen burada define arayanlarla denk geliyoruz. En fazla korna yapabiliyoruz. Müdahale edemiyoruz çünkü silahları oluyor. Jandarma ekiplerimiz gelip kontrol ediyor sürekli. Bir problem yaşamıyoruz ama bunun için bir önlem alınmalı.