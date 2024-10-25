Köy köy gezerek çiftçiler bilgilendiriliyor

Kaynak: İHA
Köy köy gezerek çiftçiler bilgilendiriliyor

Hakkari Yüksekova'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek çiftçileri bilgilendiriyor.

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Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin dört bir tarafını gezerek, köylerdeki çiftçilere ulaşıyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum personelleri tarafından 2025-2027 yılları çerçevesinde "Bitkisel Üretim Planlaması" ile ilişkilendirilmiş yeni bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişiklikler ile ilgili Yeşiltaş köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

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Çalışma ile ilgili sunumu Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır yaparken, karşılıklı soru cevap şeklinde geçen bilgilendirme sonunda çiftçilerin istek ve talepleri not edildi.

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