30 metreden düşen muhtar AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Güzelyurt köyü sınırlarındaki şelale mevkisine gezmeye giden Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Düştüğü yerde mahsur kalan Korkmaz için arkadaşları yardım istedi. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarılan Hasan Korkmaz, traktör römorkunda ambulansa taşındı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen Korkmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.