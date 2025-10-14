YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen toplumsal sorumluluk projesi kapsamında, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşil Tömek ve Kıroba köyü ilköğretim okullarında geniş kapsamlı ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Projede, ASÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Murat Şenol’un liderliğinde 10 diş hekimi ve 4 tıp fakültesi öğrencisi yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İl Müdürlüğü ile Cansuyu Derneği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

KÖYLERDE 120 ÖĞRENCİNİN DİŞ SAĞLIĞI KONTROL EDİLDİ

Etkinlik kapsamında, Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksu, Belediye Başkanı Fahri Solak ve ilçe protokolü de heyeti karşıladı. Heyet, köyleri gezerek öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeşil Tömek ve Kıroba köylerinde öğrenim gören 120 öğrenciye diş taraması yapıldı. Diş hekimleri, çocuklara dişlerin nasıl doğru fırçalanacağı, beslenmede dikkat edilmesi gerekenler ve şekerin diş sağlığı üzerindeki zararları hakkında eğitim verdi.

Taramalar sonucunda bazı öğrencilerde dolgu, kanal tedavisi ve diş çekimi gerektiren diş problemleri tespit edildi. Bu öğrenciler, gerekli tedavilerin yapılması için Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne davet edildi.

“ERKEN BİLİNÇLENDİRME, SAĞLIKLI GÜLÜŞLERİN ANAHTARIDIR”

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Şenol, toplum sağlığına katkı sağlayan bu tür projelerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Diş hekimleri olarak toplumun genel sağlığı için çalışıyoruz. Diş sağlığı, insanların en temel haklarından biridir. Bir bireyin ömür boyu sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olması, küçük yaşta doğru bilgilendirmeyle mümkündür. Bu nedenle köy okullarını dolaşarak erken bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bu projeler, öğrencilerimiz açısından da çok değerli bir eğitim fırsatı sunuyor. Onlar sahada gerçek vakalarla karşılaşıp birebir hasta deneyimi kazanıyorlar.”

TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Aksaray Üniversitesi, sağlık alanında yürüttüğü toplumsal katkı projeleriyle hem bölge halkına hizmet etmeyi hem de öğrencilerinin uygulamalı deneyim kazanmalarını hedefliyor.

Üniversite yetkilileri, köylerdeki çocuklara yönelik sağlık taramaları ve farkındalık eğitimlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.