Köy okullarında Umutlu Yarınlar Derneği’nden anlamlı destek

Umutlu Yarınlar Derneği, köy okullarında okuyan çocuklara yönelik anlamlı projelerine bir yenisini daha ekledi. Dernek, ulaşımın zor olduğu 7 farklı köy okulunda öğrenim gören 76 çocuğa, kış aylarında ihtiyaç duydukları bot ve montları ulaştırarak hem fiziksel hem de duygusal bir sıcaklık sağladı.

Yardım organizasyonu, yalnızca malzeme dağıtımıyla sınırlı kalmadı. Çocuklar için düzenlenen eğlenceli etkinliklerle, soğuk kış günlerine neşe katıldı. Palyaço gösterileri sırasında kahkahalar atan çocuklar, hep birlikte kek ve pasta keserek unutulmaz anlar yaşadı.

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Etkinliğin ardından konuşan dernek yetkilileri, gerçekleştirdikleri yardımlarla çocukların eğitimlerini desteklemeyi ve yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Köy okullarındaki çocuklar ve aileleri ise bu anlamlı destek için dernek gönüllülerine içten teşekkürlerini iletti.

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Umutlu Yarınlar Derneği'nin bu girişimi, soğuk kış günlerinde yalnızca bedenleri değil, yürekleri de ısıtarak dayanışmanın ve iyiliğin gücünü bir kez daha ortaya koydu.