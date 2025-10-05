Köy sakinlerinden üzerinde ikamet ettikleri hazine arazilerinin satışına tepki

Merkeze bağlı Tehçi Köyü sakinleri, hazineye ait olan ancak uzun yıllardır evlerinin bulunduğu ve tarla olarak da kullandıkları arazilerin satışa çıkarıldığını belirtti. Köylüler, devletin belirlediği fiyatların gelir düzeylerine göre çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Köy sakinlerinden Tuncay Budak, geçim sıkıntısı içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hazineden yerimi almak benim için imkansız. 510 metrekare yerim var, dört metrekaresi yola gidiyor. İçinde iki ev var ve para verecek durumum yok. İşim yok, gelirim yok, tarlam yok, takımım yok. Alamazsam öyle kalır; ne yaparsa yapsın hükümet. Bu parayı veremezsem mecburen çadıra çıkarım. Çare yok, artık ev yaptıracak paramız da yok, bittik."

Kadir Çapar, “Dedelerimizden kalan yerimize ev yaptık. Şimdi devlet bu yerleri bize satmak istiyor. Hızlı tren yolu geçtiğinde devlet bizden metrekaresini 110 liradan aldı. Aynı devlet şimdi bu yerleri bize 1 milyon liraya satıyor. Bizden alırken 400 liraya değer biçiyor, satarken bin liraya çıkarıyor. Bu nasıl adalet?” diye konuştu.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN BUNA BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUM"

Ali Cerit ise şunları kaydetti:

"500 metrekare yerim var, devlet bunun metrekaresini bin liradan satmak istiyor. Benim 170 kök zeytin ağacım hızlı tren hattı geçecek yere gitti. Metrekaresini 130 liradan, içindeki fidanla beraber bize ödeme yapıldı. Kendileri ise bizim alacağımız evimizin olduğu hazine arazisinin metrekaresini bin liradan satmaya çalışıyor şu an. Ben emekli bir adamım, bunu alacak gücüm yok. Devlet büyüklerimizden buna bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Arsamın içerisinde 500 metrekare olan yerde bir evim var. Aldığım bir emekli maaşı. Ödeyemem. Ben gariban bir emekliyim."

"EMEKLİYİM BAŞKA GELİRİM YOK"

İbrahim Bikir “Evimin olduğu yerde üç parselim var. Bana 5 yılda bir ecrimisil geliyor. Şimdi metrekaresini bin liradan satmak istiyorlar. 100 yıldır oturduğumuz yeri bize satıyorlar. Emekliyim, başka gelir kaynağım yok, bu parayı ödeyemem" şeklinde konuştu.