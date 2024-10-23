Köy yollarında son düzenlemeler devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köy yollarında son düzenlemeler devam ediyor

Düzce'de köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Köy yollarının daha kullanılabilir olması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, son olarak Hamaüstü köyünde malzemeli bakım onarım çalışmalarına başladı.

Bu çerçevede Düzce Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Duraklar, Kızılcık, Aybaşı ve Düverdüzü köy yollarında bakım ihtiyacı bulunan güzergahlarda yollara malzeme serimi gerçekleştirdi. Köy yollarının daha güvenli hale gelmesini isteyen ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Köy yollarında son düzenlemeler devam ediyor

Köy yollarında son düzenlemeler devam ediyor

Köy yollarında son düzenlemeler devam ediyor

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