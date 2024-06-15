Köyceğiz Fen Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı

2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şunları söyledi:

"Sevgili gençler, bugün burada 4 yıllık emek, büyük bir azim ve çabayla yazdığınız geleceğinizin ön sözünü ve son noktasını hep birlikte koyuyoruz. Sizleri okulumuzun 7. mezunları olarak uğurluyor, okulumuzdaki günlerinizi, okul hatıralarına dönüştürüyoruz. Çıktığınız bu yolda sizinle yürümekten gurur duyuyor, sağlık, mutluluk ve başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık, başarılarınız daim olsun."

Ardından, okul birincisi öğrenci mezunlar adına konuşma yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Okul birincisi öğrenci, ismini yaş kütüğüne çakarak törende onurlandırıldı. Mezun öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Törenin sonunda pasta kesimi yapıldı. Müzik şov eşliğinde öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Balonların bırakılmasıyla devam eden kutlamalar, ikramların ardından öğrencilerin gönüllerince eğlenmesiyle sona erdi.

Köyceğiz Fen Lisesi'nde mezuniyet töreni, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için unutulmaz anılarla dolu bir gün oldu. Mezun öğrenciler, hayatlarının yeni bir sayfasına adım atmanın heyecanını yaşarken, Köyceğiz Fen Lisesi, eğitim-öğretim hayatında bir dönemi daha başarıyla tamamlamış oldu.