Köyceğiz’de çocuklar tiyatro oyunuyla coştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köyceğiz’de çocuklar tiyatro oyunuyla coştu

MuğlaK öyceğiz'de ara tatile giren çocuklar, "Arkadaşım Ben Geldim" isimli çocuk tiyatro oyunu ile eğlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ara tatile giren çocuklar, "Arkadaşım Ben Geldim" isimli çocuk tiyatro oyunu ile eğlenceye doydu.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda öğrencilere ücretsiz müzikli danslı çocuk oyunu "Arkadaşım Ben Geldim" adlı gösteri sunuldu. Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit'in rol aldığı tiyatro oyununun gösterimi Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşti. "Arkadaşım Ben Geldim" adlı oyun saat 14.00 ve 16.00'da iki seans olarak düzenlendi. Tiyatro oyununu izleyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çocuk oyunu büyük bir heyecanla izlendi. Aileler de tiyatro etkinliğinden memnun kaldıklarını dile getirerek Aycan Türk'e teşekkür etti. Girişimleriyle tiyatroyu çocuklarla buluşturan Aycan Türk, çocuklarla birlikte oyunu izleyip onların mutluluğunu paylaşırken, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza ara tatil hediyesi sunmak istedim. Çocuklarımız tiyatro seyrederek hem eğlendi, hem de dinlendi. Öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

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