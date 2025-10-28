Edinilen bilgiye göre, yangın Gülpınar Mahallesi’ndeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında evde kimse bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.