Öğrencilere Akdeniz Foku anlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencilere Akdeniz Foku anlatıldı

Muğla Köyceğiz'deki Yunus Emre Ortaokulu'nda Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından öğrencilere "Akdeniz Fokunun Korunması" konulu eğitim verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu'nda Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından "Akdeniz Fokunun Korunması" konulu eğitim verildi.

SAD-AFAG (Su Altı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu) uzman eğitmeni ve araştırmacısı Hakan Yılmazyerli tarafından öğrencilere ve öğretmenlere sunum yapıldı. Hakan Yılmazyerli sunumunda, "Akdeniz foku, dünyada toplamda 800, ülkemizde ise 120 civarında varlığını sürdürüyor. Yani, nesli tükenmek üzere, en nadir memeli türlerinden.

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Türkiye, Yunanistan Kıbrıs Adası'nda yaşıyorlar. İnsan etkisi sebebiyle tür bu kadar azalmış durumda. Yaşadıkları kıyı mağaralarını, turistlerin ziyaret etmesi, varlığını tehlikeye atmaktadır. Yalnızca güvenli hissettiklerinde geri dönebileceklerdir. Kıyı mağaralarının, fokların son sığınakları, yatak odaları ve doğumhaneleri olduğunu unutmayalım! Fokların varlığı Türkiye için, diğer nadir canlılarla birlikte aynı zamanda ulusal bir değerdir. Unutmayalım ki türün kendisi de, korunması için gösterilecek çabalar da Türkiye için bir kazanç olma potansiyeline sahiptir" dedi.

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