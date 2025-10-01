Köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Samankaya köyünde, Engin Özkara ile Ç.T. ve Z.İ.T. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Engin Özkara ağır yaralanırken Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Engin Özkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

