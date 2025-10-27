YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla KÖYDES projelerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen altyapı yatırımları ile KÖYDES kapsamındaki projelerin fiziki ve mali gerçekleşmeleri ele alındı.

Vali Sözer, köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlanan şekilde ve zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaparak; devletin hizmetlerinin en ücra köylere kadar ulaştırılması yönündeki gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.