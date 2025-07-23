Köye silahla saldırı: Yol trafiğe kapandı

Kaynak: İHA
Köye silahla saldırı: Yol trafiğe kapandı

Kuzey İranda’da bir köy silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırının düzenlendiği yolu trafiğe kapattı.

Kuzey İrlanda'nın Fermanagh bölgesindeki köyde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada, Maguiresbridge köyünde yerel saatle 08.21'de (TSİ 10.21) silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, ağır yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle riskin ortadan kalktığı, saldırının gerçekleştirildiği yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kuzey İrlanda Ambulans Hizmetlerinden (NIAS) yapılan açıklamada 3 ambulans ve bir ambulans helikopterin olaya müdahale ettiği, yaralılardan birinin helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Belfast'taki hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyla ilgili X'ten paylaşımda bulunan Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Maguiresbridge'den gelen haberleri üzüntüyle karşıladım. Düşüncelerim kurbanlar, sevdikleri ve bölge halkıyla birliktedir. Maguiresbridge halkının bu zor zamanda bir araya geleceğinden ve olaydan etkilenenlere destek vereceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

İngiltere Parlamentosunda hem Fermanagh'ı hem de İrlanda milliyetçisi Sinn Fein Partisini temsilen milletvekili Pat Cullen de "Halkımızı bu trajik ve şok edici olayın detaylarıyla ilgili spekülasyon yapmamaya çağırıyorum." açıklamasında bulundu..

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