"Anadolu çocuğunun başarısı"

Ankara’nın Ayaş Tekke Köyü’nde doğdu.

Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olup Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iktisat bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında gece bekçiliği yaptı.

Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Ankara’da Ceylan Holding’de iş hayatına başladı.

1996 Haziran’da İstanbul da Bank Kapital Merkez Şube’de bankacılık hayatına başlayıp 1998 yılının başında Demirbank, 1998 Haziran’da da Bayındır Bank’ta çalışmaya başladı.

2002 yılının başında Denizbank’ta Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev aldı. 13 ay sonra şube müdürlüğü hayalini gerçekleştirip Beşyüzevler şubesinde şube müdürü oldu.

Şubeye başladığında 2003 Eylül ayında şubesi 153 şube içerisinde 145. sırada idi. Bilanço büyüklüğü 3 milyon dolardı. 25 ay sonra şube 185 milyon dolar bilanço büyüklüğüne ulaşmış Denizbank’ta 250 şube içinde ticari/Kobi/ bireysel 250 şube içerisinde birinci oldu.

Bu başarısı onu 2009 yılında Ticari Bankacılık Grup Müdürlüğü’ne yükseltmişti.

Türkiye’yi karış karış gezip, ticari bankacılık hacmini 2009 başında 4,5 milyar dolar iken 11,5 milyar dolara ulaştırdı.

Genel Müdür Yardımcısı

Gece gündüz çalışarak bankacılık hikâyesini yazmaya devam etti ve 2011 yılının başında Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2015 yılında Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve 2021 yılında İcra Kurulu Üyesi olarak kurumsal ticarinin yanına KOBİ ve Tarım’ı devraldı.

Bankada çalıştığı sürece 30 milyar dolara yakın tüm proje finansmanlarında katkısı oldu. Otoyollar, köprüler, barajlar, havalimanları, enerji santralleri, fabrikalar, hastaneler, gemiler, limanlar, tersaneler, otel projelerine bankası adına imza attı.

Bu kişi Denizbank’ın Mehmed’i… Yani Mehmet Aydoğdu.

Ankara’nın bir köyünden çıkıp, ‘Beyaz Türkler’in hâkim olduğu, birilerinin tepeden atandığı bankacılık sektöründe tırnakla kazınarak elde edilmiş başarı hikâyesini yazan bankacı.

İşte o köylü Mehmet, Q Yatırım Bankası’na Genel Müdür oldu.

Mehmet Aydoğdu’nun hikâyesi aynı zamanda on binlerce gence örnek olacak bir mücadele içeriyor.

Mehmet Aydoğdu’nun başarı hikâyesinde elbette bankanın efsane CEO’su Hakan Ateş’in de büyük katkısı var.

Ateş’in liyakate önem verip, başarı yolunu adaletle süslemesinin Mehmet Aydoğdu’nun başarısında etkisi vardı.

Binlerce gencin yurt dışına gitmeden Mehmet Aydoğdu’nun hikâyesini mutlaka okuması lazım.