Köylü toprağın altından çıkartıyor kilosunu 10 TL'ye satıyor. Yaraları bant gibi kapatıyor

İHA'nın haberine göre, ilçeye uzaklığı 16 kilometre olan Mutubey köyü sakinleri Killik mevkiinde yer altından kil çıkartıyor. Köylülerin kazma küreklerle yerin yaklaşık 3 metre altından bin bir zorlukla çıkardıkları kilin faydası ise saymakla bitmiyor.

Özellikle cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılan kil, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından ise şifa niyetiyle yenilerek tüketiliyor. Köy sakinleri bu alanın değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

Köy Muhtarı Daim Danişment, insan gücüyle kilin çıkartılmasının zor olduğunu ifade ederek, “Bu kilin özelliği çok. Şampuan olarak kullanılınca saçta kepek yapmıyor. Maske olarak kullanılıyor. Bazı bayanlar yiyor. 2-3 metre toprağın altından çıkartıyoruz ama fazla değerlendiremiyoruz. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Rağbet çok ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl kaşifi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı” dedi.

Köy sakini Mustafa Doğan, kilin ekonomiye kazandırılmasının gerektiğini söyleyerek, “Kil çıkartıyoruz. Kilden maske yapıyorlar, saç dökülmesine iyi geliyor. Vitamin eksikliği nedeniyle kadınlar yiyorlar. Birçok faydası var. Rağbet oluyor. Çıkartması biraz zor. Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

MADDE MADDE FAYDALARI

Kil, özellikle kadınların güzellik için tercih ettiği doğal bir kozmetik ürün. Temizlik malzemesi olarak kullanılabilen kil, cildi besliyor, saçları canlandırıyor, yaraları iyileştiriyor, sivilceleri ve selüliti önlüyor.

Kilin bünyesindeki mineraller, birçok cilt rahatsızlığına karşı etki gösterir.

Kil masajı; cildi nemlendirir, canlandırarak ışıltı kazandırır.

Saf beyaz kil, emici gücü ile meşhurdur. Ciltteki pürüzleri temizler.

Beyaz kil, yağ molekülü olan sebumun üretimini azaltarak, cilde ışıltı kazandırır.

Mavimsi gri kil, dokulara daha fazla oksijen gitmesini sağlar.

Yeşil kil, yağlı ciltlerin sorunları için ideal bir kil çeşididir.

Sarı kil, yüzün katmanlı bölgeleri için çözüm sunan kil çeşididir.

Pembe kil, hassas cilt sorunları için kullanılabilir.

Kırmızı kilin kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kil hamuru cilt gözeneklerini temizler, yüzeyini sıklaştırır ve tonlama sağlar.

Bebeklerdeki cilt döküntüleri ve kızarıklıklara iyi gelir.

Sedef, egzama gibi cilt rahatsızlıklarında kil maskesi tavsiye edilir.

Cilt hücrelerindeki hidrojeni çekerek, oksijen sağlar.

Ağız, diş ve diş eti sağlığında kullanılabilir.