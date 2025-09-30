Köylük yerde büyük trajedi: Engelli evlatlarıyla birlikte katledildiler

İrlanda’nın Louth bölgesindeki Tallanstown köyünde meydana gelen olayda bir aile fertleri evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölenlerin Mark ve Louise O’Connor çifti ile 20’li yaşlardaki engelli oğulları Evan olduğunu açıkladı. O’Connor ailesinin yaşadığı taş evde sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 30’lu yaşlarda bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin aileyi tanıdığı bildirildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen aile üyelerinin kurtarılamadığını açıkladı. Cenazeler, inceleme için Our Lady of Lourdes Hastanesi’ne götürüldü.

İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Kamuya yönelik bir tehdit bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Sinn Fein Partisi milletvekili Ruairi O Murchu ise bölgedeki şok ve yas havasına dikkat çekerek, “Aynı aileden üç kişinin bu şekilde hayatını kaybetmesi tarif edilemez bir acı” dedi. Fianna Fáil’li yerel meclis üyesi John Sheridan da O’Connor ailesinin köyde tanınan ve saygı duyulan bir aile olduğunu belirterek, yaşananların herkesi derinden sarstığını vurguladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tanıkların Drogheda Garda karakoluna başvurmalarını istedi. Bölge halkı ise sosyal medya ve grup sohbetlerinde spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. Küçük bir kırsal yerleşim olan Tallanstown’da yaşanan bu trajedi, İrlanda’da geniş yankı uyandırdı.