Köylüler taş ocağına karşı ayaklandı: Sadece bizi değil tüm canlıları tehdit ediyor

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Serinyaka Mahallesi’nde yapılması planlanan taş ocağı projesi, bölge halkının ve doğaseverlerin tepkisini çekiyor. Köylüler, projenin ormanları, su kaynaklarını, tarım arazilerini ve yaban hayatını yok edeceğini belirterek, “Doğamızı katletmeyeceğiz!” diyerek mücadele başlattı. Manavgat’taki sivil toplum örgütleri ve doğaseverler, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.00’de Serinyaka köyünde düzenlenecek basın açıklamasına herkesi çağırarak, “Birlik olalım, doğamıza sahip çıkalım!” mesajını verdi.

“DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK”

Serinyaka Mahallesi sakinleri, taş ocağının köylerine çok yakın bir mesafede planlandığını ve dinamitle yapılacak patlatmaların büyük tehlike yaratacağını vurguladı. Mahallenin ileri gelenlerinden Hasan Hüseyin Arsalan, taş ocağının yaratacağı yıkımı şu sözlerle dile getirdi: “Taş ocağı yapılmak istenen yerden köyümüz görünüyor. Etrafı yerleşim yerleri ve hayvancılık alanlarıyla çevrili. Gündoğmuş-Antalya yolu hemen karşımızda, köy yolumuzla taş ocağı arasında sadece on metre var. Yanında tarım arazileri bulunuyor. Karşıdaki mevcut taş ocağında yapılan patlatmalar yüzünden evlerimizin camları kırıldı, duvarlarımız zarar gördü. Tozdan ve gürültüden geçilmiyor. Yeni taş ocağıyla bu durum daha da kötüleşecek.”

“TAŞ OCAĞI TÜM GÜZELLİKLERİ YOK EDECEK”

Arsalan, bölgenin doğal bir yaşam alanı olduğunu da vurgulayarak “Burada endemik bitkiler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban keçileri ve boz ayılar yaşıyor. Dinamitle patlatmalar sadece bizleri değil, doğadaki tüm canlıları tehdit ediyor. Köyümüz denizden 460 metre yükseklikte, ormanlarla çevrili, iklimi yaşam için ideal. Gündoğmuş, dünyanın sayılı yaşanabilir yerlerinden biri. Bu taş ocağı, tüm bu güzellikleri yok edecek.” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI”

Serinyaka halkı, taş ocağının yalnızca köylülere değil, bölgedeki tüm ekosisteme zarar vereceğini ifade etti. Arsalan, “Bu taş ocağına izin verilirse sadece insanlar değil, kurt, kuş, böcek, tüm doğa ölüme mahkum olacak. Bölge halkı bu projeyi istemiyor. Çevremizdeki arazi sahipleri yasal başvurularını yaptı, hukuki süreç başladı.” dedi. Köylüler, taş ocağının bölgeye vereceği geri dönüşü olmayan zararlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

“DOĞAMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

Manavgat’taki doğaseverler ve sivil toplum örgütleri, Serinyaka’daki taş ocağı projesine karşı ortak bir duruş sergilemek için harekete geçti. 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.00’de köyde düzenlenecek basın açıklamasına tüm Manavgat halkını davet eden doğaseverler, şu mesajı paylaştı: “Serinyaka’da açılması planlanan taş ocağı, yalnızca bir proje değil; ormanlarımızın, su kaynaklarımızın, canlıların ve bizim yaşam alanlarımızın yok olması demek. Bu gidişe dur demek için senin sesin çok değerli. Birlik olalım, doğamıza hep birlikte sahip çıkalım!”