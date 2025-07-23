Köylülerden AKP'li başkana sivrisinek tepkisi!

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Köylülerden AKP'li başkana sivrisinek tepkisi!

Rize’nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü, yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte artan sivrisinek sorunuyla boğuşuyor.

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Köy halkı, yetkililerden çözüm beklerken, taleplerine yanıt alamayınca isyan etti. Kirazdağı Köyü Muhtarı Osman Nuri Ayar, bağlı oldukları AKP’li Derepazarı Belediyesi’ni göreve çağırırken, yaşanan ilgisizlik nedeniyle tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

"YÜZDE 92 OY VERDİK, YİNE DE GÖRMEZDEN GELİNİYORUZ"

Muhtar Ayar yaptığı açıklamada, yoğun sivrisinek şikâyetleri üzerine Derepazarı Belediyesi’ne ilaçlama talebinde bulunduklarını, ancak Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Tüfekçi’nin “köylere hizmet veremeyiz” cevabını verdiğini aktardı. Ayar, Belediye Başkanı Şaban Kalça ’yı da defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve geri dönüş alamadığını belirterek köy halkının büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.
Ayar, “Kirazdağı Köyü halkına duyurulur: Halkımızın talebi üzerine yoğun sivrisinek şikâyeti nedeniyle belediyeden ilaçlama istedik. Ancak Sedat Tüfekçi köylere hizmet veremeyeceklerini söyledi. Başkan Kalça telefonlarımıza bakmadı. AK Parti’ye yüzde 92 oy vermemize rağmen Kirazdağı köyünün görmezden gelinmesini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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