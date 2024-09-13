Köylülerden ikinci taş ocağına karşı imza kampanyası

Keşan Kent Konseyi'nin öncülüğünde Karlıköy, Yeşilköy ve Kızkapan köyleri sınırları içinde yapılması planlanan ikinci taş ocağına karşı köy halkı tarafından toplanan imzalar Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, yaklaşık iki ay önce bölgede yapılması planlanan bir diğer taş ocağına karşı 920 imzalı dilekçenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti. Ancak, henüz gündemden çıkmayan ocağın yakınlarına bir taş ocağı daha açılmak istendiğine dikkat çekti.

Özdağlı, "Ormanımızın ortasına, çam ağaçlarını kesip budayarak, üç köyün tam ortasına yeni bir taş ocağı açmak istiyorlar. Planları, 6 milyon ton taşı patlatarak, 160 metre derinliğe kadar, 12 metre uzunluğunda basamaklarla söküp almak. 12 yıl süreyle bu ocaktan milyonlarca ton taş toplayacaklar. Her hafta iki ocakta onlarca patlatma yapılacak, yüzlerce kamyon yollara çıkacak" dedi. Ayrıca, bölgedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin ve çevredeki doğal yaşamın büyük zarar göreceği uyarısında bulundu.

Dr. Özdağlı, Türkiye'de tarıma uygun olmayan birçok alan varken, en değerli tarım arazilerine taş ocaklarının kurulmaya çalışılmasının büyük bir hata olduğunu vurguladı. Patlatmalar sırasında asbest ve silika gibi zararlı maddelerin açığa çıkacağını belirten Özdağlı, "Bu maddeler, özellikle solunum yolu hastalıkları olmak üzere insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturur. Astım, nefes darlığı ve akciğer hastalıkları bu ocaklar nedeniyle yaygınlaşabilir" dedi.

Karlıköy'de yaşayan Nurten Nazlı, köylerinin merasında çobanlık yaptığını, doğayla iç içe büyüdüğünü ve bu güzelliklerin yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Nazlı, "Biz hep birlikte tek yürek olarak bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Açıklamanın ardından toplanan imzalar, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.