Köylülerin kışlık mesaisi başladı

Kars'ta kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle köylüler, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için "tezek mesaisine" başladı.

Yaklaşık 9 ayı kış olan Kars'ta, köylüler zorlu kış şartlarına hazırlanmaya şimdiden başladı. Kars'ın yüksek rakımlı köylerinde yaşayan vatandaşlar için odun ve kömür maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle, bölge halkı yüzyıllardır süregelen gelenekle hayvan gübresinden elde edilen tezekle ısınıyor.

"TEZEK YAPIMI, OLDUKÇA ZAHMETLİ BİR SÜREÇ"

Önce hayvan gübreleri toplanarak özel bir alanda biriktiriliyor. Ardından, içerisine saman ve su eklenerek ayaklarla çiğnenip yoğuruluyor. Hazırlanan bu harç, kalıplar halinde güneşte kurumaya bırakılıyor.

"KURUYAN TEZEKLER, İSTİFLENEREK KIŞA HAZIR HALE GETİRİLİYOR"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan vatandaşlardan Erol Demirkaya, "Kışa hazırlık yapıyoruz. Tezeklerimizi yapıyoruz. İlk önce kestik sonra kuruttuk, kışlık yakacağımızı hazırlıyoruz. İnşallah kışın ısınacağız" dedi.

