Köylülerin yüzyıllık direnişi! Dededen toruna aynı ağacın altında…

Tokat Merkez'deki Günçalı köylülerinin, Çalbaba Ormanı'nda HLC adlı maden şirketine Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen maden arama ruhsatının iptali için Tokat İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava geçtiğimiz günlerde görüldü. 25 köyü etkileyecek potansiyele sahip olan bu maden araması karşısında köylüler, direnişe geçerek eylem yaptı.

Gazeteci Yusuf Yavuz, Çalbaba Ormanı'ndan X hesabından paylaştığı iki fotoğrafla ormanın önemini kaleme aldı.

Yavuz, "Bazı fotoğraflar, bir ansiklopediyi geride bırakacak kadar fazla şey anlatır" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk fotoğraf 1971 yılında, Tokat'a bağlı Günçalı köyündeki Çalbaba Ormanı'nda çekildi. Diğeri ise iki yıl önce aynı yerde. Aradaki yıllarda, önceki ve sonrasındaki nesiller hep burada buluştu. Ortak duygu ise, sevgi, vatan sevgisi ve insanlık anlayışıydı. Çalbaba Ormanı'na gönül veren halk, bu kutsal ormandan tek bir dal bile koparmıyor. Anıt ağaçlar dimdik ayakta, bazıları ölü olarak da olsa yaşamlarına devam ediyor, kuşların ve diğer canlıların yuvası oluyor."

Bazı fotoğraflar bir ansiklopedi dolusu bilgiden fazlasını anlatır. İlk kare 1971 yılında Tokat merkeze bağlı Günçalı köyündeki Çalbaba ormanında çekilmiş. İkincisi de iki yıl önce aynı yerde. Aradaki yılların tümünde, öncesinde ve sonrasında, dededen toruna hep aynı yerde. ⬇️ pic.twitter.com/ryQCzaRL05 — Yusuf Yavuz (@YusufYavuz3) December 30, 2024

KÖYLÜLER AĞAÇLARI YAŞATABİLMEK İÇİN KOVALARLA SU TAŞIYOR

Günçalı köyünün Çalbaba Ormanı’nda 500 yılı aşan yaşlarıyla anıt ağaçlar bulunuyor. Sarıçam, çam, ardıç ve meşe gibi türlerden bazıları, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Köylüler, bu sarıçam ağacını yaşatabilmek için kovalarla su taşıyarak mücadele ediyor. Bu mücadele sadece fiziksel değil, aynı zamanda köylüler arasındaki derin duygusal bağlarla da besleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce, bu bölgede maden arama girişimi başlatıldığında, köylüler hemen bir araya gelerek ormanlarını korumak için harekete geçtiler. Davalar açıldı, bilimsel çalışmalar yapıldı, ve sürekli bir bilgi alışverişi süreci başladı. Tokat’ın Günçalı köyü halkının doğaya ve yaşamı koruma kararlılığı, günümüzde kaybolan değerlerin karşısında bir direniş örneği oluşturuyor.