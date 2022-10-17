﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) köyüne sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor.(AA)
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) köyüne sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor.(AA)
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