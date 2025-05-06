Köylünün sıkıntısına validen çözüm

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli Çukurören biberinde hasadı olumsuz etkiledi. Vali Şefik Aygöl bunun üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda Çukurören köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Aygöl, yolun yeniden yapılması için talimat vermişti.

MALZEMESİ FABRİKADAN, İŞÇİLİĞİ İL ÖZEL İDAREDEN

Safi Beton araçlarının neden olduğu toz problemi için arazi sahipleri ile muvafakat imzalandı. Ardından 5 kilometrelik yolun Yapım masrafları Safi Beton tarafından karşılanmak üzere yapımına başlandı. İşçiliği İl Özel İdarenin üslendiğini yolun yapımını köylüler memnuniyetle karşılarken yıllardır tozdan dolayı üretimin düştüğü tescilli Çukurören biberinde bu yıl hasadın artacağını söylediler.

"ŞEHRİN GÜNDEMİNDEKİ BİR HUSUSU DAHA ÇÖZÜYORUZ"

Vali Aygöl yol hakkında yaptığı açıklamada, "Safi Beton araçların çalışmasından kaynaklanan Çukurören köyünde oluşan toz problemi yapım masrafları safi beton tarafından karşılanmak üzere vatandaşlarımızın ve arazi sahiplerinin muvafakati ile İl Özel İdaremiz tarafından yol yapımı başlamıştır" dedi.