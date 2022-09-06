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Koyu MHP'li Cumhur İttifakı'na ateş püskürdü. Ülkenin durumunu anlatırken kendinden geçti

Eski MHP'li olduğunu söyleyen vatandaş ülkenin durumuyla ilgili kendisine uzatılan mikrofona isyan etti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:45
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 14:59
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Koyu MHP'li Cumhur İttifakı'na ateş püskürdü Ülkenin durumunu anlatırken kendinden geçti

Koyu MHP'li Cumhur İttifakı'na ateş püskürdü. Ülkenin durumunu anlatırken kendinden geçti
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Vatandaş her gün art arda gelen zamlara, ödenemeyen fatura ve akaryakıt bedellerine isyan etmeye devam ediyor.

Eskiden koyu MHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş ülkenin durumuyla ilgili kendisine uzatılan mikrofona Diyanetten, AKP'ye; kuyruklardan, bekaya ülkenin gündemdeki tüm sıkıntılarını sıraladı.

İşte vatandaşın iktidara cümle cümle veryansını;

"Gündemi değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Şu anda Gülşen olayı. Bunlarda Allah korkusu yok. Erdoğan korkusu var.

Bugün bu işsizlik ekonomik kriz neden var diye sorabiliyor musun? Soramazsın. Cem Küçük, Zafer Şahin eveleyip geveliyor. eveleyip geveleme in bakalım bir.

Nebati çıkmış hani gözlerindeki ışıltıdan bahset! Eski bir MHP'liyim. 2018 yılında MHP'ye oy verdim bu yıl Cumhur İttifakı'nı yıkacak olan biziz. Bu ülkücüler vermeyecek çünkü.

"TAYYİP'İN KUCAĞINA OTURDU"

Ben koyu MHP'liyim. Koyu MHP'lilerin hepsi Bahçeli'ye kızgın. Gittin Tayyip'in kucağına oturdun. Ne işin var. Bugün Erdoğan en büyük ağıza alınmayacak hakaretleri Bahçeli'ye söyledi. Biz o zaman delleniyorduk, zorumuza gidiyordu. Ama şimdi biz kendimizi heder etmişiz..

Neden Devlet Bahçeli gitti bir koltuğu kendini ona sattı. Sen şimdi bu kadar insanın perişan olduğu yerde sen nasıl Sarayı'nda oturabiliyorsun.....

"BEKA YOKSULLUK"

Ne bakası kardeşim şu anda beka yoksulluk, yokluk, açlık, perişanlık. Beka bu.

Hadi vur yumruğunu masaya bitir o zaman bu yoksulluğu. Diyorlar ki Nas var. Sıfırla o zaman faizi. Bugün o imamların hiçbirinden de korkmuyorum. Yarın Allah hepsine hesabını soracak.

"NE İŞİ VAR SİYASETİN CAMİDE"

Sen Allah'ın emirlerini anlatmıyorsun. Siyaset.. siyaset. Ne işi var siyasetin camide. Cuma günü bir tanesi Atatürk'ü anmıyor. Bir İngiliz, Alman, Fransız bir Yunan Atatürk'ü sevmeyebilir. Sen nasıl sevmezsin Atatürk'ü ya.

Niye o zaman bir tane sarıklı cübbeli çıkmadı vatanı kurtarmak için . Atatürk'e niye kafa tutuyorsun bu kadar.

"CEMATTEN BİR KİŞİ ÇIKSIN ERDOĞAN'A KUL HAKKI YEDİN DESİN, SIKAR"

Bütün foyoları ortaya çıkıyor. O kadar cemaatler var. Hadi çıksın biri de karşı çıksın. 'Erdoğan burada hata yapıyor' desin, 'kul hakkı yiyordun' desin. Sıkar.

Yüce yaradan dedi ki sen çok büyük konuştun. Tüp kuyruğu, ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu... Tarım kredi komperatifinde fiyat düşmüş. Nerede fiyat düşmüş!

"ALLAH AKP'LİLERİ SARAYLA MI İMTİHAN EDİYOR"

Ne diyor "Allah bizi yoklukla imtihan eder". Ha halkı yoklukla AKP'lileri de Saray'la mı imtihan ediyor. Diyanet işleri başkanı 'zamları Allah yaptı' diyor. O zaman her şeyi Allah yapıyorsa senin ne işin var orada.

50 tane televizyonu, radyosu, gazetesi olsa bitti bunlar. Şu anda çırpınıyor bu kadar. İsterse Suriyelilere sarılsın bunlar. Yeryüzünde hiçbir Arap'ın Türk'e faydası olamaz. Olamaz da.

Kurtuluş Savaşı'nda bize ne yardım etti bunlar! Bir Doğulu ve Günaydoğulu gelse biz burada kardeşiz savaşırız ama Suriyeliler savaşmaz. Kim lan bu Suriyeli. Bugün bütün zor işlerde Güneydoğulular, Doğulu kardeşlerim çalışıyor. Onlar benim kardeşim ama Suriyeliler benim kardeşim değil, çünkü bu ülke için savaşmamış!"

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C. K
6.09.2022 16:41
Bütün ülkücülerin tercümanı olmuş. Sağol kardeş. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla işin ne? Türk milliyetçiliği rafa mı kaldırıldı?  
 
Birisi
6.09.2022 16:26
Nokta!  
 
CNR GNLLN
6.09.2022 16:25
helal sana kardeşim. gerçek vatansever, milliyetçi böyle konuşur..  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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