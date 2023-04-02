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Koyu renkli gıdalar hayat kurtarır mı

Dr. Özgür Şamilgil koyu renkli gıdaların yararlarını açıkladı. İşte o gıdalar…

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:23
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Koyu renkli gıdalar yaşam kurtarır mı

Koyu renkli gıdalar hayat kurtarır mı
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Gıdalara rengini veren maddeler, sağlığımız açısından farklı faydalar sağlıyor. Çilek ve kirazın başını çektiği bu gıdalar yoğun antioksidan, anthocyanin ve flavinoid içeriği nedeniyle başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Dr. Özgür Şamilgil koyu renkli gıdaların yararlarını açıkladı. İşte o gıdalar…

KIZILCIK
Damar sertliğini engelleyici özelliğiyle, kalp-damar hastalıkları ve inmeye karşı koruyucu etki gösteriyor, kötü kolesterolün düşmesine iyi kolesterolün artmasına yardımcı oluyor, idrarı asit hale getirerek idrar iltihabını ve bazı cins böbrek taşlarının gelişimini engelliyor.

YABAN MERSİNİ
2000’li yıllardan önce ülkemizde yetişmeyen bu meyve ve benzerleri sıklıkla yaban merisini adıyla anılsa da Türkçeye çevrildiğinde maviyemiş olarak adlandırılması gerekiyor. Özellikle içerdiği beynin bilişsel fonksiyonları ve yaşlılarda hafızayı düzeltici etkisi olduğu düşünülüyor. Kan basıncı, kalp hızı ve şeker kontrolüne yardımcı oluyor.

AHUDUDU
Siyah ve kırmızı cinsleri olan bu meyve, yine anthocyanin içeriği nedeniyle kolesterol yüksekliği olan deney hayvanlarında damar sertliğini engelleyici özelliği olduğu gösterildiğinden insanda da aynı etkisi olabileceği düşünülüyor.

ŞALGAM
Araştırmalara göre; kan yapıcı, güçlendirici, hem ishal kesici, hem kabızlık giderici, karaciğeri koruyucu, damar sertliğini ve kanseri engelleyici olduğunu söyleniyor.

BÖĞÜRTLEN
Birçok gıdadan antioksidan açısından çok daha zengin olan bu siyah meyve, şekeri yükseltmiyor, beyni yaşlanmaya karşı koruyor ve kemik erimesini engelliyor. Çok daha önemlisi sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özellik gösteriyor.

KİRAZ, ÇİLEK VE VİŞNE
Ağrı kesici, damar sertliğine karşı koruyucu, iltihap giderici, romatizmal hastalıklar ve gut (eklem iltihabı) hastalığının tedavisine yardımcı, uykuyu düzenleyici etkileri olduğu biliniyor. Ayrıca deney hayvanlarında yüksek yağlı beslenmeye rağmen kilo alımına engel olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor.

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