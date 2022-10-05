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Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Çekem köyü muhtarı Halil Yılmaz, köylüsünün susuz kalmaması için her gün 10 kilometre mesafeden tankerle köyüne su getirip, kapı kapı dolaşarak dağıtıyor.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:17
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Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu

Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu
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İHA - Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Çekem köyünde yaşanan su sıkıntısına köylüleri canından bezdirdi. Köyde bulunan su kaynağı yılda sadece üç veya dört ay kullanılabilirken, bu yıl tamamen kurudu. Köy muhtarı Halil Yılmaz, köylünün su sıkıntısını giderebilmek için örnek bir fedakarlığa imza attı. Yılmaz, traktörüne eklediği tankerle civar köylere giderek köyüne su taşımaya başladı. Her gün yaklaşık 10 kilometre yol gidip gelen muhtar tankere doldurduğu suyu kapı kapı gezip dağıtıyor. Yılmaz, yetkililere seslenerek bir an önce su sıkıntılarının giderilmesini istedi.

“Tamamen kurudu ve artık hiç suyumuz kalmadı”
Sivas Şarkışla Çekem köyü muhtarı Halil Yılmaz, “Köyümüzün başlıca sorunu su. Ben otuz yaşındayım, bu yaşıma gelene kadar su her zaman bizim köyümüzün problemiydi. Bir türlü neticeye kavuşamayan bir olay. Suyumuz yok. Yılda üç veya dört ay kullanabiliyoruz. Daha sonrasında su kesiliyor. Daha önce ki yıllarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık ama bu yıl tamamen kurudu ve artık hiç suyumuz kalmadı” dedi.

“Su olmadığı için köyümüz göç veriyor”
Yılmaz, son üç yıldır Baltalar köyünden kendi köyüne tankerle su taşıdığını belirterek, “2019 yılında muhtar seçildim. Günlük traktörüme binip 5 gidiş 5 dönüş 10 kilometre yol kat ediyorum. Tankerler ile su getiriyorum köy halkı da bu şekilde su ihtiyacını karşılamış oluyor. Köyde eskiden 25 hane vardı fakat şu an 7-8 hane kaldı. Su problemi nedeniyle köyümüz göç veriyor. Ben muhtar olmama rağmen ben bile bu şartlar altında burada durmayı düşünmüyorum. Su sıkıntısı köyde en büyük göç nedeni haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Yetkililer su sorunumuzu çözüme kavuştursun”
Su sorununun çözüme kavuşturması gerektiğini belirten köy sakini Uğur Baykal, “Muhtarımız haftanın her günü su tankerine su doldurmaya gidiyor. İhtiyacı olan köy halkına kapı kapı gezerek bu suyu dağıtıyor. Belgesellerde seyrediyoruz ülkemiz Afrika ülkelerinin su sorunlarını çözüme kavuşturuyor. İstiyoruz ki yetkililer bizim köyümüzün de su sorununu çözüme kavuştursunlar” diye konuştu.

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