Koyulhisar'da minibüs devrildi 13 yaralı var

Kaynak: Haber Merkezi
Koyulhisar'da minibüs devrildi 13 yaralı var

Sivas Koyulhisar'da, minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

ORDU / ALİ YAZAN

Sivas Koyulhisar'da, minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolu Sarıkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan yönüne giden İ.D. yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada şoför ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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