Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” kitabına benzer bir hikâye 92 yıl sonra Konya’da gün yüzüne çıktı. İnsanlığın geçmişine ışık tutan binlerce yıllık Çatalhöyük’te yapılan çalışmalar bu kez bölgede yaşanan acı hikâyelerinden birini yöre halkına hatırlattı.

Danimarkalı bilim insanı Doç. Dr. Scott Donald Haddow, Çatalhöyük’te yaptığı çalışmalarla ilgili kaleme aldığı “The Lonely Grave of Güllü Ayşa” (Güllü Ayşa’nın Yalnız Mezarı) adlı makalesine Konya’da 92 yıl önce hayatını kaybeden Güllü Ayşa'nın mezarının köy mezarlığına defnedilmediğini ortaya çıkardı.

Güllü Ayşa’nın kocası Mehmet, Kurtuluş Savaşı’na gidip dönemeyenlerdendi.

Güllü Ayşa öldüğünde yıl 1933’tü…

O yıllarda Çatalhöyük çevresi mezarlık olarak kullanılmıyordu. Belki de Müslümanlar başka dinlerdeki kişilerle ölülerini yan yana yatırmak istememişti.

Köyde kendilerine yeni bir mezarlık inşa etmişlerdi.

Biri hariç…

Güllü Ayşa!

Doç. Dr. Scott Donald Haddow yöre halkıyla yaptığı görüşmelerde Ayşa’nın eşinin savaşta şehit olmasının ardından yöre halkı tarafından zina ile suçlandığını kaydetti.

Ayşa, köylüler arasında ‘kötü yola düşmüş kadın-düşmüş kadın' olarak ün salmıştı.

Hayatının geri kalanında dışlanmış biri olarak kabul edildi. Öldüğünde kasaba halkı, köy mezarlığına uygun bir şekilde gömülmesine izin vermedi. Bunun yerine ailesi onu köyün üzerinde yükselen yüksek höyüğe gömdü.



Bir zamanlar orada yapılan definlerin uzun tarihini, belli belirsiz de olsa hatırlamış olmalılar. Ailesiyle birlikte kasabaya gömülemese bile, en azından Çatalhöyük'teki çok daha eski ölüler topluluğuna katılacaktı.

Güllü Ayşa’nın mezarı bugün kadim insanların mezarlarıyla yan yana…

Mezar taşındaki yazıda şöyle yazıyor:

“Hu, merhume Hüseyin kızı Güllü Ayşa ruhuna Fatiha 22/2/1933”

“VURUN KAHPEYE” KİTABININ KONUSU

Güllü Ayşa’nın hikâyesi akıllara Cumhuriyet dönemi yazarlarından Halide Edip Adıvar’ın kaleme aldığı “Vurun Kahpeye” kitabını getirdi.

“Vurun Kahpeye” kitabının kısaca konusu şöyleydi:

Aliye genç, güzel ve idealist bir öğretmendir. İstanbul’da iyi bir eğitim almış, milliyetçi duygularla yetişmiştir. Anadolu’da görev yapmak, halkı eğitmek ve özellikle kadınlara yol göstermek istemektedir. Görevi gereği küçük bir kasabaya atanır.

Aliye, kasabaya gelir gelmez dikkat çeker. Giyimiyle, konuşmasıyla ve düşünceleriyle kasabanın tutucu yapısından ayrıdır. Özellikle kadınları bilinçlendirmek, kız çocuklarını okutmak istemesi bazı çevrelerin hoşuna gitmez. Kasabada onu sevenler olduğu kadar, ona düşmanlık besleyenler de vardır.

Kasabadaki en büyük düşmanı ise Hacı Fettah adlı gerici bir din adamıdır. Hacı Fettah ve çevresindeki yobaz grup, Aliye’nin halkı kandırdığını, dini ve gelenekleri bozduğunu öne sürerek onun aleyhinde çalışmaya başlar. Aliye’nin öğrencilerle kurduğu samimi ilişkiler, eğitimdeki yenilikçi tavrı ve cesur duruşu, bu grubu daha da öfkelendirir.



Bu süreçte Aliye, kasabanın idealist kaymakamı Tosun Bey ile tanışır. Tosun Bey de milliyetçi ve halkçı bir yöneticidir. Aliye ile zamanla yakınlaşır ve ikisi arasında bir aşk başlar. Ancak bu aşk da kasabanın gerici çevrelerinde dedikodulara neden olur.

Kasaba, Milli Mücadele dönemindedir. Yunan işgaline karşı bazı halk direniş göstermektedir. Aliye de bu mücadeleyi desteklemektedir. Ancak Hacı Fettah ve yandaşları işgalcilerle işbirliği yapmaktadır. Durum gerginleşir. Aliye’nin milliyetçi tavrı, Hacı Fettah için artık açık bir tehdit haline gelir.

Bir gün, Aliye hakkında ahlaksızlık ve vatan hainliği iftiraları yayılır. Halk galeyana getirilir. Hacı Fettah’ın yönlendirdiği bir grup, Aliye’yi linç eder. Genç öğretmen taşlanarak öldürülür.