Koyun sürüsüne ayı ve kurtlar daldı

Tandırlı köyünde tabiat ile iç içe hayat süren besiciler, yaban hayvanlarının saldırısıyla büyük şok yaşadı. Şehre yaklaşık 20 kilometre mesafedeki köyde, ayı ve kurtların kuzu sürüsüne hücum etmesi sonucu 25 kuzu telef olurken, 35 kuzu da kayboldu.

Arama çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile beraber bölgede haber takibi için bulunan İHA Muhabiri Adem Küçükkaya da drone desteğiyle katkı sundu.

Saldırı, sürüden ayrılmış yaralı bir kuzunun geri dönmesiyle fark edildi. Olayı fark eden sürü sahibi ve Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde bir tane yaralı kuzunun gelip sürüye dâhil olmasıyla durumu anladık. Hayvanlarımızı saydık yaklaşık 60 kuzumuzun eksik olduğunu gördük. Geniş çaplı aramalar yaptık, 25 tanesini telef olmuş halde bulduk. 35 hayvanımız halen kayıp."