Koyun sürüsüne çarptı! 6 yaralı, 20 koyun telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Koyun sürüsüne çarptı! 6 yaralı, 20 koyun telef oldu

Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi çıkışında M.G., idaresindeki 24 AAF 457 plakalı otomobil ile hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 20 koyun telef oldu. sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Mercan beldesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.G., idaresindeki 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T.'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 20 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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