Köyüne dönen emekli: Hayvancılığa dönüş var ama destek bekliyoruz

Emekli olup köyüne dönen Yozgatlı yurttaş arazi alıp ahırını kurdu ama hayvan alacak parası kalmadı. Memur emeklisi Bilal Nazlı, besicilik, çiftçilik yapmak istediğini ama imkanının kalmadığını söyleyip devletten destek istedi. "Hayvancılık genimize işlemiş ama köyde ahırlar boş" diyen Nazlı, Tarım Bakanlığı'na "Tarıma vardım, kefil istediler. Şehirde evimiz olmadığı için kefil veremedik” ifadeleri ile çaresizliğini dile getirip, çağrı yaptı.

Hayat pahalılığının alım gücünü daraltması şehirde yaşayanları, ek gelire yönlendirdi. Emekliler ise bulabildikleri işlerde yevmiye karşılığında çalışırken bazıları da köyüne dönüp, ata mesleği çiftçilik, besicilik yapmak istiyorlar ama bu kez de sermaye sıkıntısı ile karşı karşıya kalıyorlar.

32 yıl resmi bir kurumda memur olarak çalıştıktan sonra emekli olup, altı yıl önce köyüne dönen Bilal Nazlı, dededen kalma ev ve ahırında besicilik yapıp, tarımla uğraşmaya çalıştığını söyledi. Nazlı, yeni bir ahır yapmak, tarımda kullanmak üzere traktör alınca hem emekli ikramiyesini bitirdi, hem de koyunlarını satmak zorunda kaldı. Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle ahırına koyacak koyun alamadığını belirten Bilal Nazlı, köye dönüş yapıp, çiftçilik, besicilik yapmak isteyenlere devletin destek olmasını istedi.

“HAYVANI ALACAK PARAMIZ YOK”

Yaptığı ahıra hayvan koyacak mali gücünün olmadığını belirten Bilal Nazlı, şöyle konuştu:

“Yozgat'ta 32 yıl devlet memurluğu yaptım. Köyü sevdiğim için emekli paramı, ikramiyemi neyse buraya harcadım. Buraya 26 ton demir yaptık, 140 mekep beton attık, şurayı yaptırayım desem bugün 2- 3 trilyona (milyon), 4 trilyona yapamam. Şu anda biz emeğimizi buraya harcadığımız için, içine hayvan alacak kapasitemiz, paramız yok. Büyüklerimiz diyor ki; "şehirden köye dönüş olsun'. Şehirden bir tanesi köye gelsin, bu tesis yapayım desin 5 trilyon lazım, 3- 4 trilyon, 5 trilyon. Şu anda biz hayvan alacağız içeri, hayvanı alacak paramız yok. 80 dönümde arazi aldım. 32 yıl şehirde bir dikili taşım yok, köyü sevdiğim için köye geldim ama şu anda gördüğünüz gibi ahırlarım boş. Ben yetkililerden, Tarım Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bir destek bekliyorum, burada hayvancılık yaparım. Ben şöyle izah edeyim; burada dördü, beşi biz burada okuduk. Hayvancılık bizim genimize işlemiş, ben hayvancılık yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımın, Tarım Bakanlığı'nın desteğini bekliyorum.

“KÖYÜMÜZDE ESKİSİ GİBİ DE DAVAR YOK, KÖYÜMÜZDE ÜÇ SÜRÜ DAVARIMIZ VAR”

Köyde bulunan ahırların birçoğunun boş olduğunu hatırlatan Nazlı şunları söyledi:

“Ben emekli oldum, emekli olduğumda geldim köye çiftçilik yapayım dedim, traktör aldım, arazi aldım. 164 davarım vardı benim, 4 tane de ineğim vardı. Burayı yaptık, tarla aldık derken elimizdekini harcadık, şu anda hayvancılık yapacak, içine bir tane davar alacak ihtiyacımız var alamıyoruz. Tarım'a vardım, kefil istediler. Şehirde evimiz olmadığı için kefil veremedik. Kefil veremediğimiz içinde burada bu şekilde böylece kaldık. İpotek istiyorlar, ipotek de nereden bulalım şu anda. Buradaki arazimizi vermek istiyoruz, yeterli gelmiyor, diyorlar. Köyde arkadaşlarımız var. Yan komşumuzun ahırı boş. Bizim köyümüzde eskisi gibi de davar yok, köyümüzde üç sürü davarımız var. Onlarda traktörlerini sattılar, aldılar. Hayvancılığa dönüş var ama destek bekliyoruz. Destek olmazsa bir anda elinde imkanları kullanıyorsun, kullandıktan sonra sıfıra çıkıyorsun, bitiyor.”