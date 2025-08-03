Köyüne dönenlere maddi destek!

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) son toplantısında kritik bir sorun haline gelmeye başlayan tarımsal üretimin sürdürülebilirliği masaya yatırıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirildi.



Köyüne dönmek veya kırsalda tarımla uğraşmak isteyenlere bedelsiz hazine arazisi tahsisi, düşük faizli kredi, teşvik uygulamaları devreye alınacak.



Öte yandan ev yapımı, tarım ile ilgili her türlü araç-gereci almalarına yönelik destek sağlanacak.

