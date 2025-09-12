Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Düzenleme: Kaynak: DHA
Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Diyarbakır polisi, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan akılalmaz yöntemi ortaya çıkardı. Aldığı ihbarı değerlendiren polis, hayvan nakli yapılan kamyonu durdurdu. Hayvanlar arasında ölü bulunan koyun inceleyen polis, gözlerine inanamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu.

Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı. Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Koyunun karnını açan polis gözlerine inanamadı! Operasyonda şaşırtıcı detay

Son Haberler
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!
Plaj sapığı! Telefonundan çıkan arşiv mide bulandırdı
Plaj sapığı! Telefonundan çıkan arşiv mide bulandırdı
Dijital hekimlik dişçi koltuğuna son veriyor! Uzmanlar anlattı
Dijital hekimlik dişçi koltuğuna son veriyor! Uzmanlar anlattı