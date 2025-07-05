Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak, ekosistemi desteklemek ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önemli bir balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Menteşe sınırları içerisinde yer alan Kozağaç Baraj Gölü'ne, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yapılan balıklandırma çalışmasıyla birlikte hem iç su kaynaklarının doğal dengesinin korunması hem de bölgedeki amatör ve ticari balıkçılığın desteklenmesi hedeflenirken Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balıklandırma faaliyetlerinin her yıl planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İç su kaynaklarımızda balık varlığının devamlılığını sağlamak, doğal dengenin korunmasına katkı sunmak ve vatandaşlarımıza sürdürülebilir balıkçılık imkanları oluşturmak amacıyla bu tür çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.