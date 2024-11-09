Araç ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde bağlanan otomobiller ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor. Sahipleri tarafından alınmayan 2 bin motosiklet ve 400 otomobil hurdaya dönüştü.

Kozan’da bulunan yediemin deposunda trafik kuralları ihlalleri nedeni ile bağlanan motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından alınmayınca hurdaya dönüştü. 6 ay içerisinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların ihaleye çıkarak satılması gerekiyor. Ancak Kozan-Kadirli yolunda bulunan yediemin deposunda yaklaşık 6 yıldır ihaleye çıkılmadığı için 2 bin motosiklet ve 400 otomobil adeta çürümeye yüz tuttu.

Yediemin otoparkı sahibi Yaşar Esen, deposunda yaklaşık 2 bin motosiklet ve 400 otomobil bulunduğunu belirterek, “Trafikte yakalanarak bağlanan motosikletlerin dikiz aynalarının olmaması ise dikkat çekerken yediemin deposuna teslim edilen araçları en çok ehliyetsiz, ruhsatsız veya plakasız olarak yakalanan araçlardan oluşuyor. Yaşar Esen, "Bu araçlar trafiğe çıkma izni olmadan yakalanan motosikletler ve arabalar. Ehliyet veya ruhsatı olmayan, bazen de hırsızlık vakalarına karışmış araçlar burada birikiyor. Buraya gelen motosikletlerin neredeyse tamamının dikiz aynası yok. Sebebini bilmiyoruz ama ilginç bir durum” dedi.

kozan1-001.jpg

"6 YILDIR İHALE DÜZENLENMEDİ"

Esen, depoda 13-15 yıllık motosikletler olduğunu kaydederek, “Bu araçları sahipleri geri dönüp almadıkça burada kalmaya mahkum oluyorlar. 6 aydan uzun süre alınmayan araçların malmüdürlüğü tarafından ihale çıkması gerekiyor. Fakat 6 seneden beri malmüdürlüğü ihaleye çıkmadığı için araçlar alınmadı. Bu araçlar, işlem yapılmadığı için burada çürümeye devam ediyor" diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak" dedi.

SATIŞ USULÜ KOLAYLAŞTIRILACAK

Kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yapılan değişiklikler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 14'üncü maddesinin mevcut 1'inci fıkrasına göre, trafikten menedilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemeler yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten menedilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak" dedi.

HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

Bakan Tunç, "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten menedilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak" dedi.

'15 BİN 259 ARACIN TASFİYESİ TAMAMLANDI'

Adalet Tunç, böylelikle hem bu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydetti. Bakan Tunç, 2023 yılında kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını belirterek, "Bu düzenlemeye ilişkin bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak" açıklamasında bulundu.