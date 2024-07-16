Kozan'da aranması bulunan 6 kişi yakalandı

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8-15 Temmuz tarihleri arasında ilçenin birçok noktasında geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. 27 farklı noktada 227 polis ile yapılan uygulamalarda, 6 araca modifiye nedeniyle işlem yapıldı ve 27 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 14 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

Bu operasyonlar sırasında polis, 32,22 gram bonzai ve 5,68 gram metanfetamin ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu ticareti yapmak, taksirle ölüme sebebiyet vermek ve dolandırıcılık suçlarından aranan 6 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerin cezaları arasında en yükseği 12 yıl 6 ay, en düşüğü ise 2 yıl 1 ay olarak belirlendi. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra ise cezaevine gönderildi.