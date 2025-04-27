Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Turizm Haftası nedeniyle, çocuklar kont konseyi sayesinde terihi yerleri öğreniyor.

Kozan Kent Konseyi tarafından Turizm Haftası dolayısıyla başlatılan "Kozan'ı Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum" projesi çerçevesinde gezi etkinliği düzenlendi.

Kozan Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görerek öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Kozan'ın simgesi haline gelen tarihi yapıları ve kültürel miras noktalarını gezerek, şehrin geçmişine dair önemli bilgiler edindi. Gezi sırasında rehberler eşliğinde bilgilendirilen çocuklar, tarihi keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Can Karaoğlan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşadığı kentin tarihini öğrenmeleri, kültürel bağlarını güçlendirmeleri için önemlidir. Bu nedenle bu tür projeleri sürdüreceğiz" dedi.

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

Kozanda çocuklar kent konseyi ile tarihi yerleri öğreniyor

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