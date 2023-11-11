Kozan'da ev yangını korku dolu anlar yaşattı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde ve korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Kozan'da ev yangını korku dolu anlar yaşattı

Kozan’da saat 17.30 sularında çıkan ev yangınında iddiaya göre, evde bulunan Mehmet Okan Gök, duman kokusu gelince yangın çıktığını fark etti. Bunun üzerine eşi ve çocukları ile birlikte sokağa çıkarak itfaiyeye haber verdi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. İkamet sahibi Mehmet Okan Gök, eşi ve çocuklarıyla birlikte sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporu ile belirlenecek.

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