Kozan'da mandalina satışı zorlaşıyor

Adana'nın Kozan ilçesi Bucak köyünde mandalina ve hurma alım satımı yapan pazar esnafı İbrahim Savrun, bu yılki satışların geçen yıla göre oldukça düşük olduğunu belirtti. Ekonomik zorluklar ve artan maliyetler yüzünden tüketicilerin mandalina alımında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Savrun, insanların artık evlerine sadece bir veya iki kilo mandalina alabilir hale geldiğini vurguladı.

Savrun, "Mandalina satışlarımız şu an 25 lira. Bahçedeki fiyatlar 10 lira gibi gösteriliyor, ancak nakliye, işçilik ve bahçe bakımı gibi birçok masraf var. Yaklaşık 500 bin lira yatırım yaptık, hurma bahçemiz için de 450 bin lira harcadık. Şu an toplam maliyetimiz bir milyonu buluyor. Amacımız bu yatırımı çıkarmak ama şartlar çok zorlaştı" diye konuştu.

Kozan Bucak'ta yıllardır narenciye işi yaptıklarını belirten Savrun, ilerleyen günlerde limon ve portakal da almayı planladıklarını ifade etti. Ancak şu an için karşılaştıkları zorluklar, emeklerinin karşılığını almakta güçlük yaşamalarına neden oluyor. "Geçen sene bu işler çok daha iyiydi, ama bu yıl ekonomik durumlar ve işçi maliyetleri her şeyi etkiliyor" diyen Savrun, durumun daha da kötüleşebileceği endişesini taşıyor.