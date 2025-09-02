Kozan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana’nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezintiye çıkan C.K. (15) ve arkadaşı A.E. (15), karşı yönden gelen M.C. yönetimindeki 01 DMJ 95 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.K. otomobilin üzerine fırlarken, yolcu konumundaki A.E. ise yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin ön camı patladı ve maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

